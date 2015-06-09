Приватно для Евгении Алиферовой (alijane)
Доработать картинку в фотошопе
нужно немного изменить картинку в фотошопе. работа небольшая. ссылка и описание в личку. приоритет цене и срокам.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо собрать красивую шапку для сайта (для образца приложена картинка). Есть несколько картинок машин (для примера приложена), которые надо поместить на шапку. Плюс небо, дороги, травка. Более точное описание композии обсуждается с исполнителем. ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт14 лет назад
Для MMS-рассылок нужны поздравительные анимированные креативные открытки, возможно с музыкальным сопровождением; На открытке должен быть обезличенный поздравительный текст (человек, получивший MMS от другого человека, должен подумать, что текст в MMS написан отправителем, ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна картинка - "коробка" для сайта http://astrohit.com/scripts/ примерно такая, как на странице сайта: http://astrohit.com/magazin/prog_05.php Посмотрите там и другие коробки. Размер картинки 380*530 JPEG высокого качества. Надписи: - ...Завершен14 лет назад
сделать надпись на рисунке в таком же стиле размер рисунка остаеться надпись следущая ============ Домик Принцессы ============ бюджет небольшойЗавершен14 лет назад
Разработка мини Илюстраций надо штук 6 от вас сроки и бюджет и портфолио вот пример илюстраций стилистка http://floomby.ru/content/RPv36J2yx0Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт14 лет назад
требуется создать три обложки для трех разных реп треков в векторе ТЗ в личкуЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать картинки для главного меню в корпоративном стиле. Сайт: www.euroleto.ru 1. Пример на главной странице сайта. 2. Перечень картинок: • Автохолодильники • Кухонные ножи, утварь, аксессуары • Кухонные ножи (отдельно, дополнительно) ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт14 лет назад
Всем доброго времени суток! Нужно нарисовать картинку, которая в дальнейшем станет шапкой сайта. Картинка должна быть: оптимистичной и приятной для рассматривания; быть качественно выполненной. Сюжет: люди, гуляющие и отдыхающие на природе. ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать профессионально 6 картинок- коллажей для слайд шоу для сайта по поиску работы. размер 502*209 пикселей Тема каждой картинки: 1. Создание анкеты на сайте бесплатно! 2. Работодатели экономят на поиске кандидатов на ...Завершен14 лет назад