Доработать картинку в фотошопе

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок371 просмотр

нужно немного изменить картинку в фотошопе. работа небольшая. ссылка и описание в личку. приоритет цене и срокам.

14 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

VladET
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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VladET
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад