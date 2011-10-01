Нужно создать профессионально 6 картинок- коллажей для слайд шоу для сайта по поиску работы. размер 502*209 пикселей Тема каждой картинки: 1. Создание анкеты на сайте бесплатно! 2. Работодатели экономят на поиске кандидатов на ...
Шапка сайта.
Всем доброго времени суток!
Нужно нарисовать картинку, которая в дальнейшем станет шапкой сайта.
Картинка должна быть: оптимистичной и приятной для рассматривания; быть качественно выполненной.
Сюжет: люди, гуляющие и отдыхающие на природе.
Внизу - зеленая трава, полевые цветы.
Вверху - голубое небо и логотип сайта вместо солнца.
Все красочно, легко, оптимистично.
Предметы и персонажи хорошо/тщательно прорисованы, возможно что-то близкое к стилю пин-ап.
Максимально похоже на фото, но видно что это просто хороший рисунок.
Все кто может воплотить в явь данную идею, просьба оставлять заявки (они скрыты).
Величину бюджета и сроки мы обговорим при личной беседе.
Заявки фрилансеров
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