Шапка сайта.

Всем доброго времени суток!

Нужно нарисовать картинку, которая в дальнейшем станет шапкой сайта.

Картинка должна быть: оптимистичной и приятной для рассматривания; быть качественно выполненной.

Сюжет: люди, гуляющие и отдыхающие на природе.

Внизу - зеленая трава, полевые цветы.

Вверху - голубое небо и логотип сайта вместо солнца.

Все красочно, легко, оптимистично.

Предметы и персонажи хорошо/тщательно прорисованы, возможно что-то близкое к стилю пин-ап.

Максимально похоже на фото, но видно что это просто хороший рисунок.

Все кто может воплотить в явь данную идею, просьба оставлять заявки (они скрыты).

Величину бюджета и сроки мы обговорим при личной беседе.