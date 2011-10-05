Картинки для заполнения страниц сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок196 просмотров

Нужно 6 картинок для заполнения внутренних страниц сайта:

"Наши магазины"

"Оплата и доставка"

"Подарки оптом"

"Партнерская программа"

"Акции и скидки"

"Контакты"

Тематика – интернет магазин подарков. На каждой картинке должен быть элемент с названием магазина, либо с нашим логотипом. Все картинки должны быть в едином стиле и очень гармонично вписываться в дизайн сайта.

14 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

RoboStudio
Кристина 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Отличные качественные картинки, работа сделана вовремя и за умеренную цену, будет работать еще.
Хороший заказчик, своевременная оплата, четкое построение задания. Буду рада сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

RoboStudio
Кристина 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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