10 рисунков для сайта

Сделать дизайн для обложки и диска с видеокурсом по подготовке к переговорам. Описание курса здесь - http://www.krmasters.ru/video_course_ready_to_negotiate.php Стиль - на выбор исполнителя, хочется совместить современный дизайн и представление о том, что переговоры и ...