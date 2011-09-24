Предназначение макета: реклама в журнал о путешествиях. Сроки сдачи: 29.09. Бюджет: 35$ ЦА: деловые люди, увлекающиеся туризмом и путешествиями. Размер макета: на журнальную страницу 214х307 мм. Стиль оформления: ...
10 рисунков для сайта
Для размещения по центру на каждой странице сайта, требуется всего 10 иллюстраций (10 страниц сайта). Каждая картинка должна соответствовать тематике страницы и тематике сайта в целом. Клипарты и обработанные фотографии или картинки не интересуют вообще.
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