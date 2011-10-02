Нужно нарисовать голову собаки в векторе

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Завершен9 заявок349 просмотров

Здравствуйте. Нужно нарисовать голову собаки в векторе в таком же стиле, и с такой же детализацией. Проду собаки которую нужно рисовать, я скажу исподнителю (собака полностю белая).

14 лет назад
Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

neisa
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$20
2 дня
Андрианна — отличный специалист! Была крайне рада сотрудничеством! Приятна в общении, делает все в срок. Всем советуем :)
Отличние сотрудничество, спасибо!

Заявки фрилансеров

neisa
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад