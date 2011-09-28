Обработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен22 заявки370 просмотров

Требуется обработать или перерисовать логотип.

Суть логотипа сохранить.

В прикреплённом файле всё что есть.

14 лет назад
Sect0R
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$30
2 дня
Логотип нарисован замечательно. Учтены все требования и просьбы. В ходе работы исполнитель постоянно был на связи и мгновенно правил мои замечания.
Спасибо Руслану, за оказанное доверие. Очень хороший заказчик. Порядочный.Всем рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад