Разработать векторный бесшовный узор (паттерн)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт19 заявок409 просмотров

Требуется разработать векторный бесшовный узор (паттерн). По типу как это у Луи Вьюттона на сумках сделано.

Нужно рисовать, а не просто передирать и множить в спецсофте.

14 лет назад
oleant
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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