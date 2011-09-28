Нарисуйте эскиз для распашных ворот образец прилагаю только нужно будет подредактировать размеры и общий вид бюджет 7 $
Разработать векторный бесшовный узор (паттерн)
Требуется разработать векторный бесшовный узор (паттерн). По типу как это у Луи Вьюттона на сумках сделано.
Нужно рисовать, а не просто передирать и множить в спецсофте.
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