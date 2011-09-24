Иллюстрации для научно-попул. книжки

Ищу рисовальщика-иллюстратора для научно-популярной книжки жанра "Познавательной физики" Перельмана. Интересует около 50 рисунков преимущественно в черно-белой графике. Плюс дополнительные рисунки в сам текст книги. В рисунках: люди в предлагаемых обстоятельствах, природа, города, фантастические элементы будущего, руки, выражения лиц. Предпочтение Москвичу - только из-за простоты контакта и возможности обмена большим количеством информации. Портфолио обязательно. Не вектор. Живой рисунок.

Посмотрите образцы, особенно, где люди.

http://www.biblio.nhat-nam.ru/Zanimatelnaya_fizika_1.pdf