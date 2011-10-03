Срочно сдлеать заставку для новостей

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Завершен5 заявок236 просмотров

Нужно срочно сделать заставку для новостей, которая будет использоваться в окне плеера как рисунок по умолчанию на сайте www.kraina.tv Нужны следующие размеры 680x383 px и 190х106px

14 лет назад
khorozov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Melvinidze
Денис 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Все сделал как надо и быстро. Всегда на связи, что тоже удобно!
Спасибо! Всё оплачено!

Заявки фрилансеров

Melvinidze
Денис 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад