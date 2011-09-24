Ищу рисовальщика-иллюстратора для научно-популярной книжки жанра "Познавательной физики" Перельмана. Интересует около 50 рисунков преимущественно в черно-белой графике. Плюс дополнительные рисунки в сам текст книги. В рисунках: люди в предлагаемых обстоятельствах, природа, города, фантастические элементы будущего, ...
Нарисовать 2 качественные картинки
Требуется нарисовать 2 цветные, красивые, оригинальные картинки для шапки сайта.
Самого сайта еще нет. Будет рисоваться под нарисованные Вами картинки.
На Первой картинке изображен мужчина на Второй женщина:
Мужчина (на первой), Женщина (на второй) картинке рисует на мольберте эпизоды из своей жизни, у него есть палитра красок, перед ним мольберт и на нем в виде коллажа он рисует эпизоды из своей жизни, там могут быть изображены женщина, ребенок, работа, отдых. И картинки должны быть свежие, капли краски видны.
Все это несколько абстрактно, то есть не чисто картина человека что-то рисующего, тона все мягкие и больше светлых.
Что то в таком духе.
Не забудь те что картинке 2 на одной мужчина на другой женщина в главной роли.
Размер картинок около 1400х800px
Сделать ее нужно с закругленными краями.
И подобрать по цветопередаче так как они будут встроены в один дизайн сайта.
В приложении Вы уведите где картинка будет размещаться на сайте и примеры картинок в каком стиле хотелось бы увидеть работу.
Выбранный исполнитель
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