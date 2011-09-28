Эскиз - схема распашных ворот

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Закрыт9 заявок260 просмотров

Нарисуйте эскиз для распашных ворот образец прилагаю только нужно будет подредактировать размеры и общий вид

бюджет 7 $

14 лет назад
velesms
Велес 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Marta-design
Кристина 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$7
1 день

Заявки фрилансеров

Marta-design
Кристина 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад