Работа в векторе

Требуется дизайнер для создания макета на суверной продукции(тарелки)

Цвет кривых — черный,золотой , фон — прозрачный.

Цены и плата: оплата производится за каждый рисунок. Желательно, чтобы цена учитывала общий объем работ. (Получение последующих заказов). Цена за рисунок на тарелку оговаривается сразу и является окончательной.

Требования к исполнению: на выходе нужна Графика в ее художественном понимании,линии не тоньше 0.5мм. Простой автоматический программный перевод в кривые — не подходит.Должен быть разумный компромисс, делающий из фото – самостоятельное произведение.

Срок выполнения не более 7и дней.

Заказчик оставляет за собой право просить о внесении тех или иных изменений в предлагаемые макеты.

Возможно дальнейшее сотрудничество