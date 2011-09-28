Качественные иллюстрации для печати на футболках

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Закрыт2 заявки285 просмотров

Добрый день.

Набираю базу фрилансеров для исполнения качественных иллюстраций/принтов для печати на футболках. Заинтересовавшимся просьба посмотреть 3 прикрепленные изображения и оценить сможете ли вы выполнить подобные работы(будет дано ТЗ, но и креатив исполнителей тоже приветствуется) и за какую ориентировочно сумму.

Также возможно у вас уже есть свои интересные иллюстрации, будет интересно взглянуть.

Формат: вектор, растр с большим расширением(там где не подходит вектор).

Спасибо за внимание.

14 лет назад
Garret
37 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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