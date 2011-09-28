Качественные иллюстрации для печати на футболках

Добрый день.

Набираю базу фрилансеров для исполнения качественных иллюстраций/принтов для печати на футболках. Заинтересовавшимся просьба посмотреть 3 прикрепленные изображения и оценить сможете ли вы выполнить подобные работы(будет дано ТЗ, но и креатив исполнителей тоже приветствуется) и за какую ориентировочно сумму.

Также возможно у вас уже есть свои интересные иллюстрации, будет интересно взглянуть.

Формат: вектор, растр с большим расширением(там где не подходит вектор).

Спасибо за внимание.