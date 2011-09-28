Картинка для главной страницы

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  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок224 просмотра

Нужно подобрать фоновое изображения заданной тематики для изделия,которая вписалась бы в существующий дизайн сайта. Далее - подобрать читаемый и красивый шрифт для описания товаров (сама текстовка уже есть). Стоимость и сроки предлагайте - задание для толкового дизайнера не самое сложное, рассчитываю на адекватных исполнителей.

14 лет назад
qwerza
Томас 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров