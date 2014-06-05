Требуется разработать векторный бесшовный узор (паттерн). По типу как это у Луи Вьюттона на сумках сделано. Нужно рисовать, а не просто передирать и множить в спецсофте.
Перерисовать шапку в шаблоне сайта
Вот на этом шаблоне (http://xtemplate.ru/template/shablon-wordpress-otdyih-v-rayskih-gorah/) нужно перерисовать шапку.
Добавить туда корову. И логотип (вышлю на почту).
Критерий один - что бы все смотрелось гармонично. А не вырезано и вставлено.
Выбранный исполнитель
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