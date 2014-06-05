Перерисовать шапку в шаблоне сайта

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Завершен5 заявок234 просмотра

Вот на этом шаблоне (http://xtemplate.ru/template/shablon-wordpress-otdyih-v-rayskih-gorah/) нужно перерисовать шапку.

Добавить туда корову. И логотип (вышлю на почту).

Критерий один - что бы все смотрелось гармонично. А не вырезано и вставлено.

WordPress
14 лет назад
zzakirow
Зуфар 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
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Впечатления от сотрудничества положительные: четкие рекомендации, приятный в общении человек, своевременная оплата. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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