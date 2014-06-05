Перерисовать шапку в шаблоне сайта

Вот на этом шаблоне (http://xtemplate.ru/template/shablon-wordpress-otdyih-v-rayskih-gorah/) нужно перерисовать шапку.

Добавить туда корову. И логотип (вышлю на почту).

Критерий один - что бы все смотрелось гармонично. А не вырезано и вставлено.