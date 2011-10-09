5и минутная работа по исправлению 5 рисунков из слайдера на сайте http://studio-cosmetec.ru/ Нужен человек, знающий фотошоп. Пишите свою цену.
6 картинок - коллажей
Нужно создать профессионально 6 картинок- коллажей для слайд шоу для сайта по поиску работы. размер 502*209 пикселей Тема каждой картинки:
1. Создание анкеты на сайте бесплатно!
2. Работодатели экономят на поиске кандидатов на работу!
3. Все потенциальные работники живут в вашем городе!
4. Все данные анкет на сайте удаляются после 60 дней не активности, при желании продолжить сервис нужно подтвердить это.
5. Работодатель – Зачем тратить тысячи рублей на рекламу, когда ты можешь найти потенциального работника за минуты?!
6. Найди работника на любую работу!
нужно сделать только картинки без текста внутри
print screen сайта здесь http://keep4u.ru/full/482acc09734bf87c38359acde40c2371.html%5D%5BIMG%5Dhttp://ib3.keep4u.ru/s/2011/10/01/48/482acc09734bf87c38359acde40c2371.jpg
для возможности делать картинки в соответствии со стилистикой сайта.
Пожалуйста, обязательно пишите цену и срок. спасибо
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