6 картинок - коллажей

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок341 просмотр

Нужно создать профессионально 6 картинок- коллажей для слайд шоу для сайта по поиску работы. размер 502*209 пикселей Тема каждой картинки:

1. Создание анкеты на сайте бесплатно!

2. Работодатели экономят на поиске кандидатов на работу!

3. Все потенциальные работники живут в вашем городе!

4. Все данные анкет на сайте удаляются после 60 дней не активности, при желании продолжить сервис нужно подтвердить это.

5. Работодатель – Зачем тратить тысячи рублей на рекламу, когда ты можешь найти потенциального работника за минуты?!

6. Найди работника на любую работу!

нужно сделать только картинки без текста внутри

print screen сайта здесь http://keep4u.ru/full/482acc09734bf87c38359acde40c2371.html%5D%5BIMG%5Dhttp://ib3.keep4u.ru/s/2011/10/01/48/482acc09734bf87c38359acde40c2371.jpg

для возможности делать картинки в соответствии со стилистикой сайта.

Пожалуйста, обязательно пишите цену и срок. спасибо

HTML
14 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$40
4 дня
Проект был сложный, но Татьяна справилась. Спасибо
Спасибо Сергею за интересную работу. Надежный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад