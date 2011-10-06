Требуется разработать векторный бесшовный узор (паттерн). По типу как это у Луи Вьюттона на сумках сделано. Нужно рисовать, а не просто передирать и множить в спецсофте.
Разработка рекламной листовки
Требуется разработать дизайн будущей рекламной листовки. Фирменный стиль имеется.
Необходимо грамотно расположить "блоки" рекламной информации на листе будущего рекламного проспекта и стильно его оформить.
Предполагаемые программы: Corel, Фотошоп.
Жду ваших предложений по цене и срокам.
Выбранный исполнитель
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