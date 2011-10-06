Разработка рекламной листовки

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен26 заявок397 просмотров

Требуется разработать дизайн будущей рекламной листовки. Фирменный стиль имеется.

Необходимо грамотно расположить "блоки" рекламной информации на листе будущего рекламного проспекта и стильно его оформить.

Предполагаемые программы: Corel, Фотошоп.

Жду ваших предложений по цене и срокам.

14 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

cnthtj
Галина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Ответственный, грамотный специалист, приятный в общении человек! Продолжим сотрудничество с Галиной по новым проектам.
От сотрудничества остались только положительные эмоции. Работать легко и приятно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

cnthtj
Галина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад