Качественная обработка фотографий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт38 заявок633 просмотра

Приветствую!

Необходимо качественно обработать фотографии (портреты), сейчас в работе одна, если результат устроит возможно дальнейшее сотрудничество.

Задачи:

1. Убрать щетину, выровнять кожу на лице (сохранив текстуру и натуральность),

2. Затереть бородавки, родинки, прыщики.

3. Сделать обтравку по контору (убрать фон).

4. Выровнять тон кожи, чтобы цвет был одинаков справой и левой стороны.

5. Сделать "легкий загар", выровнять (убрать) розовые участки.

Фотография после обработки должна выглядеть естественно.

Оплата ЯД по курсу ЦБ.

Пришлите Ваши примеры обработки "до - после".

14 лет назад
bloginalex
Александр 
52 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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