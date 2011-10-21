Приватный проект для Pandochki (серия рисунков)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка133 просмотра

Серия рисунков для флеш фильма (2 мин)

14 лет назад
swissinside
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$300
5 дней
Спасибо Елена за работу!!! Как всегда , в назначенные сроки и отличный результат!
Спасибо за проект! Как всегда очень приятно с вами работать.

Заявки фрилансеров

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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