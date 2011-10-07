Перерисовать картинку в векторе

Всем доброго времени суток! Нужно нарисовать картинку, которая в дальнейшем станет шапкой сайта. Картинка должна быть: оптимистичной и приятной для рассматривания; быть качественно выполненной. Сюжет: люди, гуляющие и отдыхающие на природе. ...