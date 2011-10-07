Перерисовать картинку в векторе

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Завершен1 заявка328 просмотров

Приватно для Евгении Алиферовой (alijane)

14 лет назад
webkosh
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alijane
37 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня
На отлично справилась с задачей и в срок. Четкое осознание необходимых ресурсов на выполнение задачи - черта, которая качественно выделяет этого специалиста :)
Ольга не перестает радовать своей положительной позитивной энергией и порядочностью) Замечательный заказчик и человек) Спасибо)

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alijane
37 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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