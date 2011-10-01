Шапка к сайту автомобильной тематики

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок200 просмотров

Необходимо собрать красивую шапку для сайта (для образца приложена картинка). Есть несколько картинок машин (для примера приложена), которые надо поместить на шапку. Плюс небо, дороги, травка. Более точное описание композии обсуждается с исполнителем.

В портфолио хотелось бы видеть хорошие работы по техдизайну.

14 лет назад
JuliaSp
Юлия 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
18 отзывов

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Нет заявок фрилансеров