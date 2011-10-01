Шапка к сайту автомобильной тематики

Необходимо собрать красивую шапку для сайта (для образца приложена картинка). Есть несколько картинок машин (для примера приложена), которые надо поместить на шапку. Плюс небо, дороги, травка. Более точное описание композии обсуждается с исполнителем.

В портфолио хотелось бы видеть хорошие работы по техдизайну.