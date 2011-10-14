Поздравительные анимированные MMS-открытки Мегафон

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Закрыт4 заявки200 просмотров

Для MMS-рассылок нужны поздравительные анимированные креативные открытки, возможно с музыкальным сопровождением;

На открытке должен быть обезличенный поздравительный текст (человек, получивший MMS от другого человека, должен подумать, что текст в MMS написан отправителем, а не создателем ММS);

Размер около 100 кБайт.

Стоимость 1 анимации – 20 у.е.

Тестовая партия из 5 анимаций следующей тематики:

· День Шефа (Босса) 16 октября 1 шт.

· День рождения 2 шт.

· Демотиватор 2 шт.

Анимация ко дню Шефа должна быть до 14.10.11.

Примеры стилистики отправлю в личку.

14 лет назад
rkamaev
Руслан 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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