Нужна картинка - "коробка" для сайта http://astrohit.com/scripts/

примерно такая, как на странице сайта:

http://astrohit.com/magazin/prog_05.php

Посмотрите там и другие коробки.

Размер картинки 380*530 JPEG высокого качества.

Надписи:

- на лицевой стороне вверху (крупно): Скрипты гороскопов

- на лицевой стороне ниже: Расчет личных гороскопов для Вашего сайта

- на лицевой стороне в самом низу: www.astrohit.com

- На левой боковой стенке: Астрологический центр VALIRAN

Общий дизайн и цветовое решение - на Ваше усмотрение. Но лучше, чтобы

цвета не повторяли то, что уже есть на сайте. Категорически не

подходит черный и глухо-синий фон.

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