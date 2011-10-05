Нужна картинка - "коробка" для сайта

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Завершен14 заявок329 просмотров

Нужна картинка - "коробка" для сайта http://astrohit.com/scripts/

примерно такая, как на странице сайта:

http://astrohit.com/magazin/prog_05.php

Посмотрите там и другие коробки.

Размер картинки 380*530 JPEG высокого качества.

Надписи:

- на лицевой стороне вверху (крупно): Скрипты гороскопов

- на лицевой стороне ниже: Расчет личных гороскопов для Вашего сайта

- на лицевой стороне в самом низу: www.astrohit.com

- На левой боковой стенке: Астрологический центр VALIRAN

Общий дизайн и цветовое решение - на Ваше усмотрение. Но лучше, чтобы

цвета не повторяли то, что уже есть на сайте. Категорически не

подходит черный и глухо-синий фон.

Оплата по Вебмани

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PHP
14 лет назад
valiran
57 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Baracudas_Group
Sergey Panko 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Рекомендую данного исполнителя. Все сделано очень быстро и качественно. Предоставлены несколько работ на выбор. Работой остался доволен.
Люблю работать с такими заказчиками как Валентин. Всегда чёткие задачи, лёгкое общение. Нет проблем с выплатой.

Заявки фрилансеров

Baracudas_Group
Sergey Panko 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад