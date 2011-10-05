сделать надпись на рисунке в таком же стиле размер рисунка остаеться надпись следущая ============ Домик Принцессы ============ бюджет небольшой
Нужна картинка - "коробка" для сайта
Нужна картинка - "коробка" для сайта http://astrohit.com/scripts/
примерно такая, как на странице сайта:
http://astrohit.com/magazin/prog_05.php
Посмотрите там и другие коробки.
Размер картинки 380*530 JPEG высокого качества.
Надписи:
- на лицевой стороне вверху (крупно): Скрипты гороскопов
- на лицевой стороне ниже: Расчет личных гороскопов для Вашего сайта
- на лицевой стороне в самом низу: www.astrohit.com
- На левой боковой стенке: Астрологический центр VALIRAN
Общий дизайн и цветовое решение - на Ваше усмотрение. Но лучше, чтобы
цвета не повторяли то, что уже есть на сайте. Категорически не
подходит черный и глухо-синий фон.
Оплата по Вебмани
Пишите сроки и цены
Выбранный исполнитель
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