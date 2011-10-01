Отрисовка картинок для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт18 заявок358 просмотров

Необходимо отрисовать картинки для главного меню в корпоративном стиле.

Сайт: www.euroleto.ru

1. Пример на главной странице сайта.

2. Перечень картинок:

• Автохолодильники

• Кухонные ножи, утварь, аксессуары

• Кухонные ножи (отдельно, дополнительно)

• Лопаты

• Сумки-холодильники (отдельно от наборов для пикника)

• Термосы, изотермическая посуда

• Надувные кровати

Итого: 7 картинок

3. Размер одной картинки – 320x320

14 лет назад
botslave
Василий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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