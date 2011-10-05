Сделать надпись на рисунке в таком же стиле

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Завершен7 заявок253 просмотра

сделать надпись на рисунке в таком же стиле

размер рисунка остаеться

надпись следущая

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Домик Принцессы

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бюджет небольшой

14 лет назад
rigos
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$6
1 день
Исполнитель профи.Рекомендую!
Хороший, кокретный заказчик

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад