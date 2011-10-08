Для сайта www.inconsalt.ru независимая экспертиза Необходимо нарисовать порядка двадцати рисунков подходящих по дизайну к сайту. Примерный вид по размещению на сайте в приложении Необходимые тексты в приложении.
Перерисовать схему
Здравствуйте.
Есть схема взаимодействия между пользователями. Схема примерно такая: http://www.smart-edu.com/images/stories/biblioteka_KM/pic_arch_knowlg_portal.jpg (обращаю ваше внимание, что данная схема приведена исключительно для примера).
Нужно в кратчайшие сроки - до завтрашнего утра ее перерисовать так чтобы выглядела по-другому, непохоже на оригинал.
Оплата сразу.
Спасибо.
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