Перерисовать схему

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Завершен5 заявок238 просмотров

Здравствуйте.

Есть схема взаимодействия между пользователями. Схема примерно такая: http://www.smart-edu.com/images/stories/biblioteka_KM/pic_arch_knowlg_portal.jpg (обращаю ваше внимание, что данная схема приведена исключительно для примера).

Нужно в кратчайшие сроки - до завтрашнего утра ее перерисовать так чтобы выглядела по-другому, непохоже на оригинал.

Оплата сразу.

Спасибо.

14 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

INTARSIYA
Анна 
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Анна прекрасно справилась с задачей - схема была предоставлена в минимальные сроки. Все небольшие доработки были выполнены без проблем, Анна сама предлагала лучшие варианты. Советую к сотрудничеству.
Сотрудничество было успешным. Макет принят быстро, а оплата произошла еще до откончательной передачи от меня материалов по проекту. Я бы очень хотела, чтобы этот заказчик обращался ко мне в будущем. )))

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INTARSIYA
Анна 
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад