Иллюстрации (рисунки, картинки) к сайту

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен16 заявок1496 просмотров
#1$30

Подобрать красивые рисунки/иллюстрации (для размещения в пустующий центр) для разделов сайта, соответствующие тематике раздела и тематике сайта в общем, не нарушающие внешний вид (дизайн) сайта. Эскизы страниц в приложении. Иллюстрации нужны к разделам:

1. Главная страница (О нас)

2. Услуги

2.1. Услуги стилистов

2.2. Косметология

2.3. Массаж и SPA процедуры

2.4. Ногтевой сервис

2.5. Солярий

3. Фотогалерея

4. Наша команда

5. Новости

14 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
#1
Не буду упиваться свои словоблудием. Одно слово - молодец!
Отличный заказчик!!! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
#1