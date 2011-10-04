Нарисовать картинки для сайта

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Закрыт11 заявок276 просмотров

Нужно нарисовать картинки для новой версии каталога на сайт solclean.ru, размером такими же как фотографии посудомоечных машин на странице http://www.solclean.ru/sredstva-pmm.php

Изобразить нужно схематично в цветах сайта.

Темы для картинок:

1. Посудомоечная машина с открытой крышкой и посудой.

2. Ручная мойка посуды - тарелка погруженная в воду с рукой и губкой.

3. Тепловое оборудование - пароконвектомат, плита, гриль.

4. Поверхности - фрагмент стены, стекло, металлический стол.

5. Кофемашина.

6. Санитарные средства - раковина, поломоечная машина, пол.

7. Дозирующее оборудование - дозатор для посудомоечной машины, диспенсер, пеногенератор.

8. Аксессуары - бутылочка, распылитель, губка.

14 лет назад
salut_pionier
Семен 
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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