Нарисовать картинки для сайта

Здравствуйте. Есть схема взаимодействия между пользователями. Схема примерно такая: http://www.smart-edu.com/images/stories/biblioteka_KM/pic_arch_knowlg_portal.jpg (обращаю ваше внимание, что данная схема приведена исключительно для примера). Нужно в кратчайшие сроки - до завтрашнего утра ее перерисовать так чтобы выглядела ...