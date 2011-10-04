Работа с фотошопом, коллаж

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт34 заявки1437 просмотров

Требуются дизайнер с Украины для разработки макетов -колажа на сувенирную продукцию, с достопримечательностями города.

Работы должны быть яркими, интересными, прикольными

Макет должен бить в стилі (фото ниже)

На выходе нужен PSD с отдельным слоем

13 лет назад
roksa
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

el_pr
Елена 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва(-1)
13 лет назад
$80
4 дня

Заявки фрилансеров

el_pr
Елена 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва(-1)
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Изменение макета рисунка.

    Необходимо на основании ранее изготовленного макета сделать макет для размещения в печатном издании. Предложение фрилансеров без портфолио не принимаются. Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перерисовать схему

    Здравствуйте. Есть схема взаимодействия между пользователями. Схема примерно такая: http://www.smart-edu.com/images/stories/biblioteka_KM/pic_arch_knowlg_portal.jpg (обращаю ваше внимание, что данная схема приведена исключительно для примера). Нужно в кратчайшие сроки - до завтрашнего утра ее перерисовать так чтобы выглядела ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Текстовые картинки для сайта

    Для сайта www.inconsalt.ru независимая экспертиза Необходимо нарисовать порядка двадцати рисунков подходящих по дизайну к сайту. Примерный вид по размещению на сайте в приложении Необходимые тексты в приложении.

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иллюстрации (рисунки, картинки) к сайту

    $30

    Подобрать красивые рисунки/иллюстрации (для размещения в пустующий центр) для разделов сайта, соответствующие тематике раздела и тематике сайта в общем, не нарушающие внешний вид (дизайн) сайта. Эскизы страниц в приложении. Иллюстрации нужны к разделам: 1. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шапка к сайту автомобильной тематики

    Необходимо собрать красивую шапку для сайта (для образца приложена картинка). Есть несколько картинок машин (для примера приложена), которые надо поместить на шапку. Плюс небо, дороги, травка. Более точное описание композии обсуждается с исполнителем. ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поздравительные анимированные MMS-открытки Мегафон

    Для MMS-рассылок нужны поздравительные анимированные креативные открытки, возможно с музыкальным сопровождением; На открытке должен быть обезличенный поздравительный текст (человек, получивший MMS от другого человека, должен подумать, что текст в MMS написан отправителем, ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна картинка - "коробка" для сайта

    Нужна картинка - "коробка" для сайта http://astrohit.com/scripts/ примерно такая, как на странице сайта: http://astrohit.com/magazin/prog_05.php Посмотрите там и другие коробки. Размер картинки 380*530 JPEG высокого качества. Надписи: - ...

    PHP
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад