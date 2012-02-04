Работа векторе. Размер 8х8 см или 8х10 см).На Макети использовать 1-3 цвета Рисовать нужно приколи цена за 1 макет от 10-20 дол. В таком стиле: фото можно посмотреть ниже
- $250Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Для сувенирной компании необходимо разработать дизайн-стиль мультяшный СРОКИ 1-2 неделиДизайн продукции27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Дизайнеры только с Украины! Работа должна быть выполнена в і, и илюстратори . Размер 11х11 см и 19х19 см (компоновка в круг).На Макети использовать ч\б + 1 цвет Рисовать нужно ...Закрыт13 лет назад
- $100
Макеты должны быть растровые, выполнен только чёрными линиями. готовые изделия на сайте http://www.magnityk.com.ua/jaremhe-gyzyl-1.html http://www.magnityk.com.ua/sovenirs-for-tourists/chernigiv-oboronnyj-val.html цена 15 дол за 1 макетИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Ищем художника-дизайнера з Україны для изготовления коллажа на мягкий магнит.Робота с растровым изображениям. цена за 1 макет от 15 долл. в таком стиле: как вложенном файлеИллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Дизайнеры только с Украины! Работа должна быть выполнена в векторе, и подходить для печати шелком-трафаретом. Размер дизайна 5х5 см и 11х11 см.Макети использовать ч\б + 1 цвет цена за 1 макет от ...Закрыт13 лет назад
- $250
Для сувенирной компании необходимо разработать дизайн. Нарисовать нужна несколько карту стран или города .Робота з растром. СРОКИ 2-3 неделиИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен художника-дизайнера з Україны,для изготовления коллажа на двп магнит . Робота с растровым изображениям. цена за 1 макет 15 дол требуетса од 10 макетов В таком ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Дизайнеры только с Украины! Работа должна быть выполнена в векторе, и подходить для печати шелком-трафаретом. Размер 5х5 см и 11х11 см.Макети использовать ч\б + 1 цвет Рисовать нужно на тему ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $160
Шукаємо дизайнерів з України. Для розробки макета у векторі. Дизайн повинний підходити для друку шовкотрафаретом. Робота має бути виконана у 3 кольорах(чорний,жовтий .білий) розміром 5х5см.Зразок можна побачити нижче. ціна за 1 ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Дизайнеры только с Украины! Работа должна быть выполнена в векторе, и подходить для печати шелком-трафаретом. Размер 5х5 см и 11х11 см.Макети использовать ч\б + 1 цвет Рисовать нужно на тему ...Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен художника-дизайнера з Україны, для изготовления коллажа на двп магнит. Робота с растровым изображениям. цена за 1 макет 15-20 дол требуетса до 10 макетов. В таком стиле как фото ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Для сувенирной компании необходимо разработать дизайн на магнит. Нарисовать нужна мультяшную карту Карпат.Робота з растром . ЦЕНУ И СРОКИ УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер для создания макета на суверной продукции. Нужна рисовать веселых персонаж(казак, украинка , кум с кумой,...) Работа в фотошопе, размер макета не больше 6.5х9 см цена договорная ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуются дизайнер с Украины для разработки макетов -колажа на сувенирную продукцию. тематика:гирсколижний отдых Работы должны быть яркими, интересными, прикольными На выходе нужен PSD с отдельным слоем цена 12-20 долЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуются дизайнер с Украины для разработки макетов -колажа на сувенирную продукцию, с достопримечательностями города. Работы должны быть яркими, интересными, прикольными Макет должен бить в стилі (фото ниже) ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуются дизайнер с Украины для разработки макетов -колажа на сувенирную продукцию, с достопримечательностями города. Работы должны быть яркими, интересными, прикольными Макет должен бить в стилі (фото ниже) ...Закрыт13 лет назад
- $250
Ищем художника-дизайнера з Україны для изготовления коллажа на мягкий магнит.Робота с растровым изображениям. цена за 1 макет 10 долл. в таком стиле :как вложенном файле или http://www.magnityk.com.ua/sovenirs-for-tourists/z...Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуются дизайнер с Украины для разработки макетов -колажа на сувенирную продукцию, с достопримечательностями города. Работы должны быть яркими, интересными, прикольными Макет должен бить в стилі (фото ниже) но гораздо лучше. ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно оперативно создать несколько коллажей на мягкий магнит с готовых фото (достопримечательностями городов). Работы должны быть яркими, интересными, качественными Исходный материал в PSD наш сайт www.magnityk.com.uaИллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт14 лет назад