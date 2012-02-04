roksa

Роксоляна roksa

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

ivan09
Яков 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Изготовление коллажа на магнит
рекомендую как заказчика!
Хороший исполнитель! Работал четко и все быстро вносил.
Ответный отзыв
busa
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Дизайн на тарелочки-магнитики
Прекрасный работодатель и хороший человек. Приятно было работать. Проект был оплачен вовремя и в полной мере. Спасибо вам за работу.
Хороший исполнитель! Огромное спасибо за выполненную работу!
Ответный отзыв
pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Перерисовать гербы в вектор
Спасибо за сотрудничество! С Роксоланой приятно работать, интересный проект и оплата без задержек.
Хороший исполнитель! С настоящим профессионалом всегда легко и приятно работать. Именно в этом я в очередной раз убедилась. Огромное спасибо за прекрасно выполненную работу!
Ответный отзыв