Требуется художник для прорисовки сцен из текста книги. Стиль реалистичный. Самое главное - чтобы художник проникся духом книги, и понимал, что хочет в конечном результате увидеть автор. Проект с перспективой на постоянное сотрудничество. ...
Дизайн для деревянных магнитов
Макеты должны быть растровые, выполнен только чёрными линиями.
готовые изделия на сайте
http://www.magnityk.com.ua/jaremhe-gyzyl-1.html
http://www.magnityk.com.ua/sovenirs-for-tourists/chernigiv-oboronnyj-val.html
цена 15 дол за 1 макет
Заявки фрилансеров
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