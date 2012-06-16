Дизайн для деревянных магнитов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт19 заявок259 просмотров

Макеты должны быть растровые, выполнен только чёрными линиями.

готовые изделия на сайте

http://www.magnityk.com.ua/jaremhe-gyzyl-1.html

http://www.magnityk.com.ua/sovenirs-for-tourists/chernigiv-oboronnyj-val.html

цена 15 дол за 1 макет

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13 лет назад
roksa
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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