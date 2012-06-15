Вензелевый экслибрис

Юлия очень ответственный исполнитель. У меня было только общее представления того чего я хочу и Юлия смогла правильно понять и воплотить идею в жизнь. Она сделал именно то чего я хотел. Работу выполнила раньше положенного срока и при этом очень качественно. Всем рекомендую сотрудничество с ней.