Темкатика ООН (использование логотипа ООН), что то полупрозрачное, в металлической или холодной голубой цветовой гамме - нужно три варианта, ничего не надо отрисовывать, просто взять логотип и с ним сделать три разных фона, быть может ...
Вензелевый экслибрис
Нужно разработать именной вензелевый экслибрис. Инициалы ААА. Нужно красивое переплетение инициалов с добавлением элементов по которым можно понять что это экслибрис а не просто монограмма. Если есть примеры таких работ то предоставьте их.
Выбранный исполнитель
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