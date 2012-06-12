Обложка книги

Обложка имеется и нравится, но использовать (и тем более печатать) ее нельзя - как выяснилось, эта картинка защищена авторским правом. Нужно что-то аналогичное, практически такое же, но уникальное - выполненное "вручную" специально для этого проекта.

Результат нужен в электронном виде: разрешение - не менее 300 dpi (желательно больше), формат - 70×108/16.

По ходу работы возможно (но не обязательно) внесение правки с авторской стороны. Одобрение - в два этапа (набросок, конечный результат).

Итак... Молодая женщина яркой красоты в момент движения: темные глаза, чувственные губы (но не "силиконовые"!=)), темные длинные волосы. Пусть даже будет похожа. Ленту можно убрать. Без украшений. Открытое шелковое алое платье (нагие плечи и руки), фасон не имеет временных рамок и значения, даже размыт, но определенно без оборок и излишеств. На переднем плане - мотылек с намеком "на волшебное происхождение" (но только с намеком!).

Фокус всей композиции - ее раненый взгляд, который нужно сохранить. В нем - затаенная боль, сила, холод. Но страх отсутствует.

Важное отличие! Фон и освещение - другие. Долина, выцветшее летнее небо, далекие холмы, еле заметные - светлый простор за ней и над ней, солнце позади, а она - контрастная, яркая и объемная (волосы светятся и мотылек, ткань полупрозрачна, летит по ветру...).

Инициатива приветствуется, однако обращаю внимание, что нужна не глянцевая «фэнтази-девушка», а живой (подчеркиваю!) человек.

Исключительные права на иллюстрацию передаются мне. Имя художника при публикации, разумеется, будет указано.

Вероятно дальнейшее сотрудничество по разработке образов данной книги. При необходимости ее можно найти здесь - http://zhurnal.lib.ru/editors/n/nina_b_m/prisvoyennaya.shtml