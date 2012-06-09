Создание комикса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок219 просмотров

Создание комиксов по тз. Рекламый комикс 7 кадров. Стиль гротеск.

ТЗ высылаю на е-маил.

1 лист на 7 кадров.

оплата 1500 руб за весь комикс (1лист).

Ищутся дизайнеры на постоянную удаленную работу

13 лет назад
apak
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров