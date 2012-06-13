Необходимо создать несколько фонов для резюме для разных специальностей (10-15). В дальнейшем кол-ция фонов будет пополняться, отсюда постоянная работа. Специальности исполнитель выбирает сам. Что должно примерно в итоге получиться смотрите в архиве. Бюджет ОБСУЖДАЕТСЯ.
Приватно для Pandochka
Рисунок для интекрьерной широкоформатной печати
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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