Нужно обрисовать буквы в векторе. На выходе файл .ai Полосы вдоль слова САТКА - важный элемент логотипа. Бюджет: 10$ ICQ: 97-22-11
Нарисовать 2 растровых бэкграунда
Необходимо нарисовать два растровых бэкграунда 1024x768 px к флеш игре.
Сейчас разрабатывается level pack первой части игры TNT zombies:
http://www.newgrounds.com/portal/view/595178
Стиль: казуальный, мультяшный, комиксовый.
Тематика (местность) каждого бэкграунда будет дана в личной переписке.
Сроки по договоренности.
Пример бэкграунда прикреплен к данному проекту.
Предлагайте свое ценовое предложение на данный проект.
При успешном выполнении, будет еще заказ по арту в рамках разрабатываемой флеш игры.
Заявки фрилансеров
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