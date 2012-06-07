Нарисовать 2 растровых бэкграунда

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок201 просмотр

Необходимо нарисовать два растровых бэкграунда 1024x768 px к флеш игре.

Сейчас разрабатывается level pack первой части игры TNT zombies:

http://www.newgrounds.com/portal/view/595178

Стиль: казуальный, мультяшный, комиксовый.

Тематика (местность) каждого бэкграунда будет дана в личной переписке.

Сроки по договоренности.

Пример бэкграунда прикреплен к данному проекту.

Предлагайте свое ценовое предложение на данный проект.

При успешном выполнении, будет еще заказ по арту в рамках разрабатываемой флеш игры.

13 лет назад
Renat_Leo
Ренат 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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