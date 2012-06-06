Дизайн картинок для фотопечати

Здравствуйте,

ищем дизайнера для долгосрочного сотрудничества по разработке дизайна картинок для фотопечати на натяжных потолках. Суть примерно следующая, мы даем насколько ссылок на сайты с примерами фотопечати на натяжных потолках. Ваша задача номер один выделить несколько 13 - 21 подмножеств/видов сюжетов фотопечати, т.е. классифицировать их. Затем на каждый из сюжетов или тем сделать 21 - 34 рисунка, используя различные фотографии с сайта ШуттерСток. При этом это должны быть качественные, талантлевые компазиции которые ХОЧЕТСЯ иметь на потолке у себя дома. А, не просто куча картинок с ШуттерСток-а. Т.е. это могут быть составные картинки каждый из элементов которой к месту. Они должны обигрывать люстру, углы, шторы, свет из окна или еще иметь какую-то идею под собой и при это быть качественно реализованы. Больее-менее подходящие по смыслу примеры приложены, это не ориентиры качества того о чем я говорю. Это скорее направление.

По итогу на первом этапе нужно будет сделать 273 - 714 картинок, естественно по частям.

Меня интересует цена за одну картинку и примерное кол-во картинок которые вы можете делать за день.

Ваш e-mail и Skype.

Успехов.