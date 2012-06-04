Разработать графику

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок232 просмотра

Необходимо разработать графику для представления нескольких отчётов для корпоративного сайта.

Тематика – анализ данных в области интернет-рекламы.

Прошу оставлять заявки на участие с примерами.

13 лет назад
zalyalov
Марат 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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