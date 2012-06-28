плакат А3 (целевая аудитория - покупатели цветов) это призыв при покупке цветка(ов) делать надписи Пример и смысл такой же, как здесь -http://files.mail.ru/edvc5z?t=1 нужен формат psd исходных фото к сожалению ...
Обработать картинки в фотошопе
Есть 150 двухцветных картинок. Их нужно раскрасить, используя 2–3 цвета в картинке + наложить эффект глиттера (сделать блестяшку). Пример и образцы прилагаются.
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