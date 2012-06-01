Инфографика о преимуществах бескаркасных ангаров

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок179 просмотров

Нужна инфографика о преимуществах бескаркасных ангаров для вставки на сайт (белый фон), перед текстом. Некоторые идеи можно посмотреть в черновике http://jet-marketing.ru/angar/infogr.jpg

нужно что-то в этом роде, только сделанное профессионально (частично можно использовать клипарты).

Вот основные моменты, которые нужно отразить в макете:

1. Двукратное снижение стоимости строительства

2. Сроки строительства 2-3 недели

3. 100% герметичность

4. Строительство в труднодоступных районах и городе

5. 30% экономии средств на отопление

6. Оборудование любыми инженерными сетями

7. Высокие эксплуатационные характеристики

Все дополнительные материалы предоставим.

Сроки – 1-2 дня.

Обязательно укажите ссылки на подобные работы в вашем портфолио.

13 лет назад
mrRomkin
Роман 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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