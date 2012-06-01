Нужно сделать коллаж из изображений.

На коллаже должны присутствовать

Поле

Виноградник (маленькие деревья)

Парник

Самолет

Трактор

Комбайн

Люди работающие в поле

Мельницы

Орошение

Турбины

Поле с подсолнухами

В конечном итоге коллаж должен получиться как одно единое изображение. С плавными переходами из одного изображения в другое.

Пропорции должны быть одинаковыми.

Результат должен быть лучше чем на моем примере!

Пример в приложении. Нужен только коллаж сам без цветных фонов.

Изображения из которых надо сделать коллаж можно скачать здесь.

http://letitbit.net/download/48727.45e90fb51fa5df60b88d64dd6696/Datacraft.rar.html