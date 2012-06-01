Дорисовать орла

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Закрыт28 заявок374 просмотра

Нужно убрать Георгия с орла, дорисовать там недостающие перья:)

13 лет назад
artekz99
Артем 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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