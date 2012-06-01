плакат А3 (целевая аудитория - покупатели цветов) это призыв при покупке цветка(ов) делать надписи Пример и смысл такой же, как здесь -http://files.mail.ru/edvc5z?t=1 нужен формат psd исходных фото к сожалению ...
Дорисовать орла
Нужно убрать Георгия с орла, дорисовать там недостающие перья:)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Доброго времени суток. Нужно сделать векторную иллюстрацию. Работа кропотливая,хоть и простая. Все подробности в аську 399928696 или в личку.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть сайт: http://viptailor.tailorcraft.ru/ в шапке лого Vip Tailor, недорисованный. Требуется: дорисовать с оригинала http://viptailor.ru/ Далее: После требуется оформить шапку сайта исходя из размеров на ...Завершен13 лет назад
- $250
Привет требуется дизайнер для нескольких маленьких работ для компьютерной игры. 1 — 10 рисунков/коллажей на тематику – бизнес политика для игры. Картинки не должны быть холодными и колючими, а ...Завершен13 лет назад
Нужны картинки/фото для слайдера шапки сайта, размер слайдера 660px на 210px. Надо 5 кортинок/фото. Тема сайта: ремонт телевизоров. Что должно быть на картинках/фотографиях: красивый, богатый, современный домашний интерьер и большой современный телевизор. ...Завершен13 лет назад
Для визитки, нужно рисованное изображение счастливой семьи на кухне за столом. Например, как в приложенном файле. Требуется нарисовать новую иллюстрацию или доработать эту, нарисовав часть кухонного гарнитура.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт13 лет назад
Размер картинки 960*300 пикселей Тематика сайта - грузоперевозки. Цветовое оформление - чтобы подходило по теме к http://ru-wordpress.com/demo/?wptheme=wp-wealth Пример картинки в приложении. Рисунок должен отражать направленность сайта, т.е. на нем должны быть: ...Завершен13 лет назад
Есть схема проезда (псевдо 3д), которую надо переделать под новый дизайн сайта. Обязательно указывайте стоимость. Желательно в портфолио наличие аналогичных работ. Аванс не более 30%, оплата wmr.Завершен13 лет назад
Разработка картинок на сайт http://polibox.ru/ в фирменном стиле (в таком же стиле как сейчас на сайте) В перспективе: полное оснащение графикой данный сайт! ОБЯЗАТЕЛЬНО: В предложении указывать цену.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать красивую аватарку для популярного сообщества ВК. Заявки скрыты. Оплата - Webmoney.Завершен13 лет назад