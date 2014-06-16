Плакаты с цветочной темой

плакат А3 (целевая аудитория - покупатели цветов)

это призыв при покупке цветка(ов) делать надписи

Пример и смысл такой же, как здесь -http://files.mail.ru/edvc5z?t=1

нужен формат psd

исходных фото к сожалению нет, только то, что есть в инете((( если нужна подборка из инета, архив здесь - http://files.mail.ru/y1gogr

ТОчный текст - все то, что на плакате в примере + добавить "Делайте на цветах личные, уникальные надписи чудо-карандашами от руки для своих Любимых!!! Они этого не забудут НИКОГДА!

ЦВЕТЫ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ НА ФОНЕ ОСТАЛЬНЫХ"