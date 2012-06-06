Нарисовать лекало

В архиве http://files.mail.ru/1SBCNJ 2 файла, изображение готового изделия и файл в кривых с размером изделия один к одному. Вам нужно посмотреть контуры готового изделия в файле иллюстрации и нарисовать приблизительно такой же контур в иллюстраторовском файле, что бы потом его можно было распечатать на широкоформатнике и вырезать лекало!