плакат А3 (целевая аудитория - покупатели цветов) это призыв при покупке цветка(ов) делать надписи Пример и смысл такой же, как здесь -http://files.mail.ru/edvc5z?t=1 нужен формат psd исходных фото к сожалению ...
Нарисовать лекало
В архиве http://files.mail.ru/1SBCNJ 2 файла, изображение готового изделия и файл в кривых с размером изделия один к одному. Вам нужно посмотреть контуры готового изделия в файле иллюстрации и нарисовать приблизительно такой же контур в иллюстраторовском файле, что бы потом его можно было распечатать на широкоформатнике и вырезать лекало!
Выбранный исполнитель
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