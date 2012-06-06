Нарисовать лекало

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок176 просмотров

В архиве http://files.mail.ru/1SBCNJ 2 файла, изображение готового изделия и файл в кривых с размером изделия один к одному. Вам нужно посмотреть контуры готового изделия в файле иллюстрации и нарисовать приблизительно такой же контур в иллюстраторовском файле, что бы потом его можно было распечатать на широкоформатнике и вырезать лекало!

13 лет назад
canku
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад