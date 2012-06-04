Нужно нарисовать илюстрацию

Нужна инфографика о преимуществах бескаркасных ангаров для вставки на сайт (белый фон), перед текстом. Некоторые идеи можно посмотреть в черновике http://jet-marketing.ru/angar/infogr.jpg нужно что-то в этом роде, только сделанное профессионально (частично можно использовать клипарты). ...