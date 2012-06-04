Нарисовать героя комикса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок267 просмотров

Нужно нарисовать героя для комикса согласно брифу и примеру. Нужен только персонаж, без фона.

Схема работы: 1) черно-белый набросок (может быть несколько исполнителей, набросок оплачивается каждому) – 100 рублей 2) цветной финальный персонаж (один или два исполнителя, если подойдет больше одного наброска) – 600 рублей.

Общий бюджет проекта – 700 рублей.

13 лет назад
SPQR_M
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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