Нарисовать героя комикса

Нужно нарисовать героя для комикса согласно брифу и примеру. Нужен только персонаж, без фона.

Схема работы: 1) черно-белый набросок (может быть несколько исполнителей, набросок оплачивается каждому) – 100 рублей 2) цветной финальный персонаж (один или два исполнителя, если подойдет больше одного наброска) – 600 рублей.

Общий бюджет проекта – 700 рублей.