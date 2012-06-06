Требуется инфографика

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок214 просмотров

Требуется периодическое создание инфографики на медицинскую тематику. Нравится строгое, стройное оформление без лишних украшательств (что-то близкое к РИА Новости). Всю информацию, естественно, предоставлю.

От вас - ссылка на соответствующее портфолио и ценовое предложение.

13 лет назад
av2678880
Артём 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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