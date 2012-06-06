Срочно в течении часа сделать фон

Необходимо сделать фон свадебного приглашения.

Примерный вариантр прикреплен.

Необходим фон и вставить фотографию на него - размыть края.

Размеры 9,5 см - высота, 17 см - ширина.

Фото 2 - это фото молодожен, которое надо поместить на фон.

9 - это пример как нужно сделать, отсюда взять фон (размыть фото, сбоку оставить просто фон)

Последнее фото - это тоже примерно как нужно сделать (отличие тут должно быть в размере, по-лучше размыть фото и фото ближе сдвинуть к тексту)