Срочно в течении часа сделать фон

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок308 просмотров

Необходимо сделать фон свадебного приглашения.

Примерный вариантр прикреплен.

Необходим фон и вставить фотографию на него - размыть края.

Размеры 9,5 см - высота, 17 см - ширина.

Фото 2 - это фото молодожен, которое надо поместить на фон.

9 - это пример как нужно сделать, отсюда взять фон (размыть фото, сбоку оставить просто фон)

Последнее фото - это тоже примерно как нужно сделать (отличие тут должно быть в размере, по-лучше размыть фото и фото ближе сдвинуть к тексту)

13 лет назад
PoArt
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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