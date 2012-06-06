Значок для игрового клана 16*12px bmp

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Закрыт4 заявки432 просмотра

здравствуйте!

задание очень необычное. Необходимо создать красивый, стильный, серьезный значек для игрового клана онлайн игры Lineage 2.

Параметры: "Рисунок для эмблемы клана должен быть размером 16*12px bmp файл в формате 256 цветов"

С символикой мы подумаем вместе с исполнителем, но в любом случае нужны идеи. На рисунке такого маленького объема безусловно сложно выразить грандиозное, но нужно постараться.

Что значит серьезную иконку - большинство иконок имеют "мультяшный" характер. В данной ситуации такого быть не должно.

Пишите предложения по ценам, имели ли опыт в подобным, опять же, размер иконки очень маленький.

13 лет назад
yura007
Юра 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

perfect_snail
Светлана 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$15
3 дня

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perfect_snail
Светлана 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад