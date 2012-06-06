Значок для игрового клана 16*12px bmp

здравствуйте!

задание очень необычное. Необходимо создать красивый, стильный, серьезный значек для игрового клана онлайн игры Lineage 2.

Параметры: "Рисунок для эмблемы клана должен быть размером 16*12px bmp файл в формате 256 цветов"

С символикой мы подумаем вместе с исполнителем, но в любом случае нужны идеи. На рисунке такого маленького объема безусловно сложно выразить грандиозное, но нужно постараться.

Что значит серьезную иконку - большинство иконок имеют "мультяшный" характер. В данной ситуации такого быть не должно.

Пишите предложения по ценам, имели ли опыт в подобным, опять же, размер иконки очень маленький.