Разработка открытки по предложенной тематике

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен21 заявка218 просмотров

Добрый день.

Есть необходимость сделать дизайн открытки (признания).

Тематика рисунка — стоит смущенный мышёнок перед ним (сбоку) на одном колене стоит пингвин и предлагает свое сердечко.

Лапки мышёнка и пинвина связанны тонкой красной нитью.

Пингвин — королевский, мышенок -понятно что девочка.

Формат файла - PSD тематика - больше мультиприкационная.

Формат должен подразумевать вывод до размера 30 х 40см

13 лет назад
kww
55 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

Paprica
36 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$50
7 дней
RoboStudio
Кристина 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Великолепоно сделанная работа с учетом тонких пожеланий в очень краткие сроки. Рекомендую.
Хороший заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Буду рада сотрудничать снова)

Заявки фрилансеров

Paprica
36 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
RoboStudio
Кристина 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Идея + дизайн 3 иллюстраций для промо-сайта

    $100

    Для главной промо-сайта нужно сделать слайды. Нужен дизайн "под ключ" - от идеи до готовых иллюстраций. Пример слайдов на главной: http://www.acquisio.com От вас - отклик с ориентировочной стоимостью работ ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн картинок для фотопечати

    Здравствуйте, ищем дизайнера для долгосрочного сотрудничества по разработке дизайна картинок для фотопечати на натяжных потолках. Суть примерно следующая, мы даем насколько ссылок на сайты с примерами фотопечати на натяжных потолках. Ваша задача ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется инфографика

    Требуется периодическое создание инфографики на медицинскую тематику. Нравится строгое, стройное оформление без лишних украшательств (что-то близкое к РИА Новости). Всю информацию, естественно, предоставлю. От вас - ссылка на соответствующее портфолио и ценовое предложение.

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать лекало

    $10

    В архиве http://files.mail.ru/1SBCNJ 2 файла, изображение готового изделия и файл в кривых с размером изделия один к одному. Вам нужно посмотреть контуры готового изделия в файле иллюстрации и нарисовать приблизительно такой же контур в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать героя комикса

    $50

    Нужно нарисовать героя для комикса согласно брифу и примеру. Нужен только персонаж, без фона. Схема работы: 1) черно-белый набросок (может быть несколько исполнителей, набросок оплачивается каждому) – 100 рублей 2) цветной ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать графику

    Необходимо разработать графику для представления нескольких отчётов для корпоративного сайта. Тематика – анализ данных в области интернет-рекламы. Прошу оставлять заявки на участие с примерами.

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад